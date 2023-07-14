Третьяк оценил потенциал взаимодействия стран БРИКС в области хоккея
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что подписание со странами БРИКС меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея, поспособствует популяризации этого вида спорта.
«Нам это взаимодействие со странами БРИКС интересно, мы помогали Монголии в своё время. Будем обсуждать. Мы готовы поделиться и тренерами, и опытом. Это хорошо для популяризации хоккея», — цитирует Третьяка ТАСС.
Недавно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума с другими странами-участницами БРИКС о развитии хоккейных отношений. БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай. Ротенберг предлагал сыграть в хоккей на траве с участием сборных России и Индии.
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