Третьяк оценил потенциал взаимодействия стран БРИКС в области хоккея

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что подписание со странами БРИКС меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея, поспособствует популяризации этого вида спорта.

«Нам это взаимодействие со странами БРИКС интересно, мы помогали Монголии в своё время. Будем обсуждать. Мы готовы поделиться и тренерами, и опытом. Это хорошо для популяризации хоккея», — цитирует Третьяка ТАСС.

Недавно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума с другими странами-участницами БРИКС о развитии хоккейных отношений. БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай. Ротенберг предлагал сыграть в хоккей на траве с участием сборных России и Индии.