В Бразилии подтвердили приглашение от Федерации хоккея России на соревнования стран БРИКС
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Бразильская конфедерация ледовых видов спорта подтвердила приглашение от Федерации хоккея России на участие в спортивных мероприятиях с участием стран БРИКС.
«Да, 16 июня Бразилия была удостоена чести быть приглашённой сыграть в соревновании среди стран БРИКС. Но по деталям пока ещё не решено», — цитирует директора конфедерации Салвадора Феррейра ТАСС.
Недавно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума с остальными странами — участницами БРИКС — о развитии хоккейных отношений. БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай. Ротенберг предлагал сыграть в хоккей на траве с участием сборных России и Индии.
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