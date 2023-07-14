«Я не чувствую себя старым». 34-летний Патрик Кейн высказался о своём будущем в хоккее

Американский нападающий Патрик Кейн прокомментировал своё будущее. В минувшем сезоне форвард сменил «Чикаго Блэкхоукс», в котором провёл всю карьеру, на «Нью-Йорк Рейнджерс». 1 июля Кейн стал свободным агентом.

«Я знаю, что в следующем сезоне мне исполнится 35, но я не чувствую себя старым. Всё ещё чувствую себя довольно молодым. Я чувствую, что страсть всё ещё со мной. Я всё ещё знаю, что могу быть топ-игроком, если сосредоточусь исключительно на хоккее, а не на своих чувствах», — приводит слова Кейна ESPN.

Пэт Бриссон, агент американского форварда, также поделился мыслями о ситуации.

«Он и Джонни [Тэйвз] хотели завершить карьеру в «Чикаго». Но, к сожалению, всё сложилось иначе», — цитирует Бриссона ESPN.