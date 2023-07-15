Экс-тренер «Ванкувера» рассказал об особенностях работы в канадских городах

Бывший тренер «Ванкувера» Трэвис Грин рассказал об особенностях работы в канадских командах. Специалист на протяжении пяти лет возглавлял «Кэнакс» и был уволен в начале сезона-2021/2022.

«Работать в Канаде иногда непросто, это связано со страстью к хоккею в стране. Я бы не променял это ни на что другое, я благодарен за годы, проведённые в Ванкувере. Временами медиачасть является сложной задачей, она сложнее, чем в США, но это также связано с замечательными аспектами коучинга в Канаде.

Мне также посчастливилось играть в Канаде, и нет ничего лучше для хоккеиста, когда в вашем городе так много страсти к игре. Как сильно болельщики хотят побеждать и как они сплачиваются вокруг команды! Нет ничего лучше, чем играть в хоккей в Канаде, — очевидно, я горжусь быть канадцем. Тренировать и играть в Канаде для меня было потрясающе», — цитирует Грина Sportsnet.

Грин был назначен помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в это межсезонье.