Экс-тренер «Ванкувера» рассказал об особенностях работы в канадских городах

Бывший тренер «Ванкувера» Трэвис Грин рассказал об особенностях работы в канадских командах. Специалист на протяжении пяти лет возглавлял «Кэнакс» и был уволен в начале сезона-2021/2022.
«Работать в Канаде иногда непросто, это связано со страстью к хоккею в стране. Я бы не променял это ни на что другое, я благодарен за годы, проведённые в Ванкувере. Временами медиачасть является сложной задачей, она сложнее, чем в США, но это также связано с замечательными аспектами коучинга в Канаде.
Мне также посчастливилось играть в Канаде, и нет ничего лучше для хоккеиста, когда в вашем городе так много страсти к игре. Как сильно болельщики хотят побеждать и как они сплачиваются вокруг команды! Нет ничего лучше, чем играть в хоккей в Канаде, — очевидно, я горжусь быть канадцем. Тренировать и играть в Канаде для меня было потрясающе», — цитирует Грина Sportsnet.
Грин был назначен помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в это межсезонье.
- 15 июля 2023
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
07:35
- 14 июля 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:25
-
23:13
-
23:00
-
22:52
-
22:25
-
21:57
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
20:58
-
20:26
-
20:14
-
20:01
-
19:45
-
19:31
-
19:20
-
18:47
-
18:40
-
18:14
-
17:51
-
17:23
-
17:12
-
17:02
-
16:55
-
16:38
-
16:20
-
15:55
-
15:40