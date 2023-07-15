«Я 10 лет играл в «Торонто», меня ничем не смутить». Кадри о неудачном сезоне в «Калгари»

Нападающий «Калгари» Назем Кадри высказался о первом прошедшем сезоне в составе «Флэймз» и пошутил, что он безуспешно выступал на протяжении 10 сезонов за «Торонто», поэтому такими неудачами его не смутить. В прошлом сезоне «Калгари» не попал в плей-офф, после чего из клуба ушли главный тренер и ряд лидеров команды.

«Я играл в Торонто в течение 10 лет. Я могу довольно легко перенести такую неудачу, это не проблема. Мне нужно совершенствоваться, и это поддерживает мою мотивацию на протяжении всего лета. Что касается того, чтобы слишком переживать из-за неудачного сезона, я не думаю, что это действительно проблема для кого-либо из нас. Я думаю, что в следующем сезоне мы начнём всё с чистого листа.

Я верю в Хаску (Райан Хаска — новый главный тренер «Калгари». — Прим. «Чемпионата»). Я разговаривал с ним несколько раз один на один с тех пор, как появились новости о его назначении. Мне очень нравится, куда он смотрит. Я думаю, что он умный парень. У него есть некоторый тренерский опыт, он знаком с франшизой и игроками, представляющими организацию. Так что это огромный плюс, чтобы найти кого-то, кто уже знает, что здесь происходит.

В конце концов, защита принесёт вам чемпионство, но в то же время сейчас в тренде НХЛ современная атакующая игра, к которой все должны адаптироваться. Я думаю, что Хаска будет проявлять творческий подход», — цитирует Кадри The Score.

В прошлое межсезонье Кадри подписал семилетнее соглашение с «Калгари» со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн.