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Форвард «Каролины» Свечников рассказал, как прошла первая тренировка после травмы колена

Форвард «Каролины» Свечников рассказал, как прошла первая тренировка после травмы колена
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от первой ледовой тренировки после разрыва передней крестообразной связки колена.

«Я чувствовал себя очень хорошо. Когда я вышел на лёд, я не был уверен, будет ли мне хуже, чем я думал, или я вообще не смогу чувствовать ногу, но всё прошло хорошо. Я уверенно чувствовал своё колено. Это было очень приятно.

Я работал над восстановлением и много тренировался, но, конечно, во время реабилитации я сосредоточился на травмированном колене. Старался уделять мышцам правой ноги особое внимание. Планирую быть готовым к первому матчу сезона, посмотрим, что из этого получится», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

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