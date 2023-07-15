Форвард «Каролины» Свечников рассказал, как прошла первая тренировка после травмы колена

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от первой ледовой тренировки после разрыва передней крестообразной связки колена.
«Я чувствовал себя очень хорошо. Когда я вышел на лёд, я не был уверен, будет ли мне хуже, чем я думал, или я вообще не смогу чувствовать ногу, но всё прошло хорошо. Я уверенно чувствовал своё колено. Это было очень приятно.
Я работал над восстановлением и много тренировался, но, конечно, во время реабилитации я сосредоточился на травмированном колене. Старался уделять мышцам правой ноги особое внимание. Планирую быть готовым к первому матчу сезона, посмотрим, что из этого получится», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.
Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.
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