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Андрей Свечников рассказал о состоянии колена после операции

Андрей Свечников рассказал о состоянии колена после операции
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников планирует выйти на лёд впервые после операции на колене в ближайшую пятницу, 14 июля, сообщает журналист Чип Александер в своём «твиттере».

Хоккеист заявил, что «всё идёт отлично и колено находится в хорошем состоянии».

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

На драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года Свечников был выбран в первом раунде под общим вторым номером клубом «Каролина Харрикейнз».

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