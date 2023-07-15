В московском «Динамо» рассказали, что два легионера ещё не присоединились к команде

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о выходе команды из отпуска. Бело-голубые проведут предсезонные сборы в Нижегородской области. Также Сопин рассказал, когда к команде присоединится канадский нападающий Джордан Уил. Кроме того, спортивный директор москвичей сообщил о «приятной головной боли» и отметил, что в команде будут внимательно следить за молодыми хоккеистами.

«Команда вышла из отпуска, прошла медобследование и уже прибыла на сбор в Нижегородскую область. Первый день пропустят несколько молодых ребят, которые сдают экзамены для поступления в ВУЗы, а также Седрик Пакетт, который только вчера прилетел в Москву. В понедельник к команде присоединится Джордан Уил. Будем внимательно следить за работой молодых ребят. У нас две вакантные позиции лимитчиков, но при этом очередь на них немаленькая. Это приятная головная боль для тренерского штаба», — приводит слова Сопина официальный телеграм-канал москвичей.