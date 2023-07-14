«Ухожу в 27, окрепнув телом и духом». Игумнов обратился к фанатам после обмена из «Динамо»

Нападающий Иван Игумнов в своих социальных сетях прокомментировал обмен из московского «Динамо» в «Авангард». Форвард попрощался с родным клубом, в котором провёл 12 лет.
«Я пришёл в «Динамо» в 15 лет совсем юным, ухожу в 27, окрепнув телом и духом.
Хотел бы поблагодарить руководство, партнёров и весь персонал системы «Динамо». За это время я встретил множество искренних, добрых и отзывчивых людей, многие из которых навсегда останутся для меня членами семьи. Отдельное спасибо и низкий поклон болельщикам «Динамо». Вы как никто знаете, что такое настоящая любовь, вера и поддержка. «Динамо» — это и есть вы!
Быть может, я не смог реализовать всё задуманное и оправдать все ожидания, но для меня всегда было гордостью и честью надевать эту форму и представлять такой великий клуб.
Покидать родное место всегда непросто, но я не прощаюсь! Увидимся на льду! Спасибо», — говорится в сообщении.
Напомним, Игумнов — воспитанник школы «Динамо». Форвард всю карьеру провёл в системе бело-голубых. Иван носил нашивку капитана в молодёжной команде «Динамо». В КХЛ нападающий принял участие в 377 матчах, в которых забил 36 голов и отдал 53 ассиста, суммарно набрав 89 баллов.
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