В «Баффало» поделились мнением о троих российских хоккеистах системы

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато поделился мнением о российских хоккеистах команды — нападающем системы «Автомобилиста» Викторе Неучеве и защитнике московского «Динамо» Никите Новикове.
«Было приятно увидеть ребят, и тем более наконец-то сделать это лично. Они не разочаровали. Теперь, когда ты наконец-то увидел это лично, это воодушевляет ещё сильнее», — приводит слова Гранато The Athletic.
Помощник генерального менеджера «Баффало» Джейсон Карманос, который является генменеджером фарм-клуба «клинков» — «Рочестера», также высказался о Новикове.
«Он продолжает работать. У него крупные габариты, но ему нужна дополнительная сила. В этом году его ждёт много всего, вот как мы это видим», — цитирует Карманоса The Athletic.
Главный тренер «Рочестера» Сет Апперт высказался о российском нападающем Александре Кисакове.
«Мы очень верим в Кису. Мы всецело ожидаем, что у него будет очень, очень важный год с нами в «Рочестере», — сказал Апперт.
Напомним, «Баффало» задрафтовал Неучева в 2022 году в третьем раунде под общим 74-м номером. Новиков был выбран «клинками» в 2021 году в шестом раунде под общим 188-м номером. Кисакова задрафтовали в 2021 году во втором раунде под общим 53-м номером.
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