Вратарь «Питтсбурга» Джерри: разочарован своей игрой в прошлом сезоне НХЛ

Голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри рассказал, что в прошлом сезоне его беспокоили травмы и он не смог показать свой уровень игры.

«Всякий раз, когда вы делаете что-то, не будучи на 100% готовым, показать хороший результат сложно. Трудно выходить на лёд и быть лучшим, когда у тебя есть вещи, которые беспокоят тебя каждый день. Это очень расстраивает. Я много раз был очень разочарован своей игрой в прошлом сезоне. Я не выступал на должном уровне и не соответствовал тем стандартам, что я хочу.

Постараюсь вернуться к лучшей версии себя в новом сезоне. Думаю, что это только поможет команде. В это межсезонье постараюсь оставаться здоровым, подталкивать себя каждый день и становиться сильнее», — цитирует Джерри пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/2023 Джерри провёл лишь 47 матчей, в которых одержал 24 победы, с процентом отражённых бросков 90,9% и коэффициентом надёжности 2,90.