«Это то место, которое я называю домом». Джерри — о «Питтсбурге»

Голкипер Тристан Джерри рассказал, что хотел бы надолго остаться в «Питтсбург Пингвинз». Напомним, 1 июля 2023 года «пингвины» подписали с вратарём соглашение на пять лет и общую сумму $ 26,875 млн.
«Я хочу остаться в «Питтсбурге» надолго. Это то место, которое я называю домом. Я хочу иметь возможность сосредоточиться на своей игре и не думать о том, где ещё мог бы оказаться.
Уверен, мы станем более конкурентоспособной командой. Мы никогда не думали, что пропустим плей-офф в прошлом году. Всё изменится», — цитирует Джерри пресс-служба «Питтсбурга».
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский голкипер принял участие в 47 встречах, в которых одержал 24 победы, в среднем отражая 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,90. За семь лет Джерри сыграл 206 матчей в Национальной хоккейной лиге, одержав 117 побед при проценте отражённых бросков 91,4 и коэффициенте надёжности 2,65.
- 13 июля 2023
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