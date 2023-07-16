36-летний защитник Антон Строльман вернулся в Швецию после 16 сезонов в НХЛ. Игрок подписал контракт с «ХВ-71» на один сезон.
В октябре 2022 года 36-летний хоккеист подписал контракт с «Бостоном» на год и $ 1 млн. В прошлом сезоне НХЛ Строльман сыграл восемь матчей, в которых не набрал очков при показателе полезности «-3», двух минутах штрафа и среднем времени на льду 15.22. В конце ноября «Брюинз» поместили опытного защитника на драфт отказов.
Строльман выигрывал золотые медали в составе сборной Швеции в 2017 году на чемпионате мира в Германии и Франции.
В НХЛ защитник также выступал за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу», «Флориду» и «Аризону». Всего провёл 938 матчей в регулярках и набрал 293 (63+230) очка. В плей-офф – 113 игр и 26 (6+20) баллов.
- 16 июля 2023
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:45
-
08:10
-
04:07
- 15 июля 2023
-
23:56
-
23:36
-
23:17
-
22:52
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
21:39
-
21:19
-
20:59
-
20:38
-
20:23
-
19:57
-
19:35
-
19:08
-
18:58
-
18:29
-
18:18
-
18:03
-
17:38
-
17:22
-
16:55
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50