36-летний защитник Антон Строльман вернулся в Швецию после 16 сезонов в НХЛ. Игрок подписал контракт с «ХВ-71» на один сезон.

В октябре 2022 года 36-летний хоккеист подписал контракт с «Бостоном» на год и $ 1 млн. В прошлом сезоне НХЛ Строльман сыграл восемь матчей, в которых не набрал очков при показателе полезности «-3», двух минутах штрафа и среднем времени на льду 15.22. В конце ноября «Брюинз» поместили опытного защитника на драфт отказов.

Строльман выигрывал золотые медали в составе сборной Швеции в 2017 году на чемпионате мира в Германии и Франции.

В НХЛ защитник также выступал за «Торонто», «Коламбус», «Рейнджерс», «Тампу», «Флориду» и «Аризону». Всего провёл 938 матчей в регулярках и набрал 293 (63+230) очка. В плей-офф – 113 игр и 26 (6+20) баллов.