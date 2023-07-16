Стало известно, когда Хмелевски присоединится к «Салавату Юлаеву» на летних сборах
Поделиться
Стало известно, когда нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски присоединится к команде на летних сборах. С 14 июля до конца месяца «Салават Юлаев» проводит сбор в Уфе, команда вышла из отпуска 11 июля.
«Хмелевски прибудет в команду в конце июля. Пока он отсутствует по семейным обстоятельствам», — цитирует ТАСС пресс-службу уфимского клуба.
Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. В плей-офф Александр стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах. По окончании сезона легионер решил продлить контракт с клубом.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:45
-
08:10
-
04:07
- 15 июля 2023
-
23:56
-
23:36
-
23:17
-
22:52
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
21:39
-
21:19
-
20:59
-
20:38
-
20:23
-
19:57
-
19:35
-
19:08
-
18:58
-
18:29
-
18:18
-
18:03
-
17:38
-
17:22
-
16:55
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
13:50
Партнерский контент