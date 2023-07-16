Стало известно, когда Хмелевски присоединится к «Салавату Юлаеву» на летних сборах

Стало известно, когда нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски присоединится к команде на летних сборах. С 14 июля до конца месяца «Салават Юлаев» проводит сбор в Уфе, команда вышла из отпуска 11 июля.

«Хмелевски прибудет в команду в конце июля. Пока он отсутствует по семейным обстоятельствам», — цитирует ТАСС пресс-службу уфимского клуба.

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. В плей-офф Александр стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах. По окончании сезона легионер решил продлить контракт с клубом.