«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Крисом Тирни
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«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Крисом Тирни. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 29-летним игроком является двусторонним и рассчитано сроком на один год. Зарплата – $ 775 тыс. в НХЛ и $ 400 тыс. в АХЛ.
В прошлом сезоне Тирни выступал за «Флориду» и «Монреаль», набрав 10 (3+7) очков в 36 играх регулярного чемпионата.
Всего в НХЛ на счету нападающего 597 игр и 236 (76+160) очков. В Кубке Стэнли – 40 матчей и 12 (5+7) набранных результативных баллов.
Тирни был выбран «Сан-Хосе» во втором раунде драфта НХЛ 2012 года. Помимо «Флориды» и «Монреаля», канадский нападающий выступал за «Шаркс» и «Оттаву».
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