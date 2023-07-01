Что нужно клубам НХЛ в межсезонье? 5 главных вакансий перед открытием рынка

Через несколько часов американские соцсети снесёт лавина новостей о подписании контрактов: иронично и символично, что канадский национальный праздник совпадает с днём открытия рынка свободных агентов. Обычно перед такими днями принято составлять рейтинг самых ценных игроков, доступных на рынке, но сейчас мы немного изменяем традиции — давайте подумаем, какие позиции в конкретных командах наиболее критичны в новом сезоне? Не принимаем в план команды в перестройке и косметические улучшения — только те, которые должны придать новый импульс клубам.

Вингер для «Колорадо»

Год назад Габриэль Ландеског был первым игроком «Колорадо», который сделал круг почёта с Кубком Стэнли. В октябре форварду сделали операцию: ожидалось, что капитан «лавин» вернётся в строй через три месяца. Однако три месяца плавно превратились в весь сезон, а потом стало известно, что и в регулярке-2023/2024 швед не поможет своей команде. Всё это оставило «Колорадо», и так резко сбавившее в глубине атаки после чемпионского года, с зияющей дырой в топ-6, которую даже некому заполнить из молодёжи, потому что почти всю молодёжь клуб раздал. Однако семимиллионная сделка Ландескога уходит в LTIR, и у «лавин» будет возможность заполнить это место краткосрочной сделкой.

Блейк Уилер Фото: AP/TASS

Логичный вариант: Блейк Уилер, «Виннипег». В своё время «Бостон» пожертвовал Уилером ради усиления на чемпионском дедлайне-2011. Почти все годы после этого Блейк куковал на севере, где дважды выбивал 90 очков в те сезоны, когда результативность в НХЛ была ниже. Сейчас «Джетс» радикально обновляются, обменять Уилера из-за его контракта ($ 8,25 млн, почти полный запрет на обмен) было очень сложно, и «Джетс» решили выкупить контракт чуть ли не главного игрока в истории возрождённого клуба. В таком случае Уилер вполне может подписаться в Денвере со скидкой и побороться за свой первый в жизни финал Кубка Стэнли, но на игрока уже есть немало других претендентов.

Ветераны для «Баффало»

В прошлом году «клинки» покорили всю НХЛ бесшабашной атакой, но лишь на очко отстали в таблице от будущего финалиста Кубка Стэнли, не попав в плей-офф. Молодая команда сделала мощный рывок вперёд тогда, когда этого ожидали не все, и теперь ей надо добавить опыта как на льду, так и в раздевалке: у этого состава есть потенциал, чтобы повторить рывок прошлогоднего «Нью-Джерси».

В прошлом году лишь два полевых игрока «Баффало» пробили отметку в 30 лет (Скиннер и Окпосо). Вряд ли «клинки» будут искать нового ветерана-вратаря с учётом того, как в прошлом году показал себя Девон Леви. Значит, «Сэйбрз» надо искать усиление в четвёртое звено и обязательно во вторую-третью пару защиты: если первые номера драфта Далин и Пауэр показали себя прекрасно, то третья пара «Баффало» просто провалилась.

Логичные варианты: Люк Шенн, «Торонто» и Эндрю Кольяно, «Колорадо». Пятый номер драфта-2008 казался защитником, стиль которого не подходит современной НХЛ, но пару лет назад в «Тампе» на небольшом контракте и в роли игрока третьей пары Шенн переродился, и сейчас его многочисленные силовые почти всегда приходятся к месту. Кольяно же может принести с собой навыки игры в меньшинстве, бесценный чемпионский опыт и дух человека, который провёл десять сезонов подряд без пропуска хотя бы одного матча.

Снайпер для «Каролины»

«Вегас» в этом сезоне сделал выводы из ошибок прошлых сезонов, перестроил игру в плей-офф в сторону позиционного нападения и сейчас наслаждается чемпионским шампанским. «Каролина» усилилась парой креативных игроков, но при этом вообще никаких выводов не сделала и в финале Востока сыграла ужасно — как с точки стиля, так и с точки зрения КПД. «Ураганам» крайне нужны голы, последним игроком, который оформлял 40+ шайб в составе «Каролины», был Эрик Стаал ещё в 2009-м. Конечно, сам стиль игры команды Бриндамора мешает голеадорам, но это не отменяет того, что ярких форвардов в команде маловато.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Логичный вариант: Владимир Тарасенко, «Рейнджерс». Ещё в 2021-м, когда пошли первые разговоры об обмене Сибирского Танка, «Каролина» с её молодым костяком и кубковыми амбициями казалась очень логичным местом чисто со спортивной точки зрения. Известно, что наши игроки в Америке особенно любят большие или тёплые рынки типа Нью-Йорка, Флориды и Калифорнии, если у них есть возможность неограниченного выбора — да вот незадача, прямо сейчас у таких команд почти полностью забита платёжка. Роли находится далековато от Майами, но это самая южная команда из всех доступных на рынке — так что сейчас спортивный и бытовой интерес может совпасть.

Вратарь для «Нью-Джерси»

«Дьяволы» — далеко не единственный клуб, которому надо заполнять вакансию в воротах, но плей-офф показал, что они нуждаются в этом сильнее всех. «Нью-Джерси» окончательно распрощался с травматичным Маккензи Блэквудом, который так здорово заходил в лигу, обменяв его в «Сан-Хосе». Молодой Акира Шмид, конечно, классно показал себя в серии с «Рейнджерс», но заходить с ним в сезон хотя бы в роли бэкапа довольно рискованно, особенно с учётом того, какие деньги в межсезонье клуб потратил на форвардов. Этот состав должен и может побеждать уже сейчас, и провисание на какой-то из позиций недопустимо.

Логичный вариант: Картер Харт, «Филадельфия». «Дьяволы» уже приценивались на Коннора Хеллебайка, но ценник на него кусается. А вот Харт заходил в лигу, получая ещё больше авансов, чем Блэквуд — и он действительно спасал «лётчиков», вратарей которых вечно критиковали. Однако в ковидном сезоне уровень игры Харта катастрофически рухнул: в принципе, как и вся система, которую пытались выстроить в «Филадельфии».

Теперь клуб уходит в перестройку почти что в стиле «выжженной земли» и готов обменять даже совсем юного по вратарским меркам Харта. У него весьма терпимый контракт по нынешним временам, но обмен могут осложнить два обстоятельства: потенциальные партнёры по обмену играют в одном звене, кроме того, над Картером до сих пор висит тень подозрений после скандала с канадской молодёжкой в 2018-м.

Центр для «Бостона»

Патрис Бержерон практически плакал после вылета от «Флориды» — вылета, в котором частично был виноват и сам суперветеран, который вернулся на лёд посреди серии и явно не в своей лучшей форме. Вполне возможно, Бержерон и Давид Крейчи отыграли свои последние сезоны в НХЛ, слишком уж громким было падение в плей-офф. Всё это оставляет «Бостон» с потенциальным дуэтом центров Койл — Заха: не лучший вариант даже для команды, которая просто хочет бороться за плей-офф. Уходить в перестройку «мишкам» с их суперзвёздной обороной рано как минимум в этом году: на драфте следующего года у них нет пиков первых трёх раундов.

Логичный, но нереалистичный вариант: Джонатан Тэйвз, «Чикаго». Это было бы чертовски красиво — лучшего оборонительного форварда постлокаутной НХЛ заменяет человек, который в этой табели идёт вслед за ним, продолжая философию, которую в клубе выстраивали давно. Можно представить Джонатана в форме другой команды НХЛ (он не собирается заканчивать карьеру), но в форме другой команды «оригинальной шестёрки» – почти невозможно.

Мэтт Дюшейн Фото: AP/TASS

Нелогичный, но реалистичный вариант: Мэтт Дюшейн, «Нэшвилл». Много ли было в истории НХЛ прецедентов, когда клуб выкупал контракт игрока, за сезон до этого набравшего 86 очков? «Предаторз» решили войти в историю и сделали свободным агентом одного из самых спорных хоккеистов последних лет. Талант Мэтта бесспорен, но при этом заметно, что заработавший дурную славу как командный игрок Дюшейн вряд ли сможет тащить команду, которая на что-то претендует. Но есть ли на рынке варианты лучше? Крайне мало — а ведь после выкупа контракта почти всегда идёт значительная скидка.