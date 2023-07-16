В. Белов: в «Вашингтоне» из Мирошниченко раскручивают звезду, хотя тут не всё так очевидно

Экс-тренер сборной России Валерий Белов рассказал, почему в прессе появилось много слухов о плохом характере нападающего Матвея Мичкова, и заявил, что другому молодому форварду Ивану Мирошниченко не стоило так рано уезжать в НХЛ.

«На мой взгляд, здесь нужно учесть североамериканский менталитет. Ту сторону, мне кажется, раздражает, что Мичков не прибывает в их распоряжение и остаётся играть в России, в КХЛ. Уверяю вас, как только он поедет за океан, тон североамериканской прессы тут же изменится. Она умеет раскручивать своих игроков!

Тут самый свежий пример — партнёр Мичкова по атаке сборной России Иван Мирошниченко. Он прилетел в Вашингтон на тренировочный сбор «Кэпиталз» — и из него сразу же начали раскручивать звезду. Хотя здесь не всё очевидно.

Посмотрите на ситуацию в «Авангарде», летом в атаке клуба освободились места, причём в ведущих звеньях. Мне кажется, что в такой ситуации один-два сезона в нынешнем «Авангарде» для роста Мирошниченко могли стать ключевыми. Всё-таки в НХЛ надо ехать уже состоявшимся мастером, именно в этом случае будет максимальная реализация. Примеров этому — много. И Кузнецов, и Панарин, и Тарасенко, и ещё десятки фамилий», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.