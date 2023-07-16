Экс-тренер сборной России Белов рассказал о фаворитах КХЛ сезона-2023/2024 на Востоке

Бывший тренер сборной России Валерий Белов назвал фаворитов Восточной конференции КХЛ в сезоне-2023/2024.
«Имена в хоккее матчи и трофеи не выигрывают — только команды. В первой половине прошлого сезона увидели в том числе в «Ак Барсе», где произошёл фальстарт. Всё будет зависеть не от звёздных прогнозов, а от внутренней командной работы. Зинэтулла Хайдярович и его штаб это знают лучше всех.
Кто фаворит Восточной конференции? У целой группы команд есть хороший состав и победные традиции. О Казани мы уже поговорили, но неплохо укрепился и «Трактор», который и в прошлом сезоне считался одним из претендентов на трофей. Магнитогорск и Екатеринбург — тоже большие команды Востока, с максимальными амбициями.
Может, не всё удалось в селекции Омску и Уфе, но и эти команды нельзя сбрасывать со счетов, они будут бороться за высокие места. Думаю, что именно на Востоке КХЛ будет очень плотная конкуренция», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Белов прокомментировал изменения в правилах КХЛ на следующий сезон и отметил, что общий тренд направлен на увеличение результативности матчей.
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