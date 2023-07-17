«Помогло просто предвзятое судейство». Плющев — о Суперсерии 1972 года

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о том, какие выводы сделала сборная Канады по итогам Суперсерии 1972 года с СССР.
«Да, это был выдающийся хоккей. Серия 1972 года оказалось бомбой, причем даже не ядерной, а кобальтовой. Никто в мире не ожидал того, что мы показали. Это шокировало канадскую общественность и заставило задуматься людей, которые отвечали за развитие хоккея в стране, что следует подойти немного по-другому, без шапкозакидательства, не кричать, что мы сейчас порвём русских, как тузик грелку, а если нет — съедим газету. Хотя пришлось жевать и газеты, и шляпы. Но самое главное, что они отказались от своей бывшей игры — той, которую зачастую сейчас показывают наши клубы.
Побежали, бросили, потолкались, набросили на «пятак», опять потолкались. Недаром, когда сейчас берут интервью у хоккеистов, они постоянно твердят: чтобы переломить ход встречи, надо больше бросать и толкаться. Нет — еще и в хоккей играть. А мы взяли у канадцев многие вещи, которые нам несвойственны. И потихонечку перекинулись на беготню и прямолинейный хоккей, который не всегда радует глаз и, главное, не приносит нужный результат. Все сильнейшие сборные мира как раз от этого стиля отказываются, как показал последний чемпионат.
Если же вернуться к 1972 году, то канадцы, хотя и взяли эту серию, но как здравомыслящие люди осознавали, что её практически проиграли. Помогло просто предвзятое судейство. И они сделали выводы из того, что увидели. Поэтому вскоре у них стали появляться такие хоккеисты, как Гретцки, Лемье, Марсель Дионн… Те, которые способны не только бегать, толкаться и развлекать публику кулачными боями», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».
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