Плющев: когда Харламова с Гусевым отправили в Чебаркуль, они делали по 500 бросков в день

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о работе Валерия Харламова и Александра Гусева в чебаркульском клубе «Звезда» в сезоне-1967/1968.
«Я могу так сказать: Тарасов шлифовал тех людей, которые попадали к нему в команду, а переходили они уже на достаточно неплохом уровне. Тот же самый Третьяк — воспитанник Виталия Ерфилова, который работал в школе ЦСКА и, кстати, тоже был моим первым тренером в детской спортивной школе. И Харламов — воспитанник армейцев. Но его отправили на стажировку на Урал, в чебаркульскую «Звезду», где они вместе с Гусевым с утра до вечера катались на площадке с обычным льдом, которую специально построили для клуба. И с учётом того, что Валерий жил в казарме, занимался хоккеем почти 24 часа в сутки — в день они с Гусевым делали по 500 бросков. Поэтому у Харламова такое великолепное катание», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».
Ранее Плющев рассказал, какие выводы сделала сборная Канады по итогам Суперсерии 1972 года с СССР.
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