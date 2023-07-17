Иван Федотов: служба есть служба, и какие-то эмоции здесь излишни, все всё понимают

Подписавший контракт с ЦСКА голкипер Иван Федотов рассказал о своём настрое перед будущим сезоном.

«С настроением у меня всё нормально. Просто я сосредоточен на серьёзной теме. Анализирую свой прошлый год и пытаюсь донести до вас информацию, которую была. Мы понимаем, что всё-таки я был не в отпуске. Служба есть служба. И какие-то эмоции здесь излишни. Все всё понимают», — сказал Федотов на пресс-конференции.

Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили служить в армию. Голкипер до 1 июля 2023 года проходил службу в рядах ВС РФ. Федотов в звании старшего матроса в июне сыграл за команду сборной ВМФ. В мае 2022 года хоккеист заключил контракт на один год с «Филадельфией Флайерз».