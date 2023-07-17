В ЦСКА отреагировали на изменения в правилах игры в хоккей в КХЛ в сезоне-2023/2024

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил изменения в правилах в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024.
«Изменения в правилах КХЛ? В принципе это не сыграет определяющей роли, мы и ребята всегда в движении, шайба всегда двигается в сторону ворот соперника. Согласен, да, хорошо. Кто-то нововведениями пользуется больше, кто-то меньше, мы к этим моментам готовы, они нам приятны», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
Напомним, среди нововведений в правилах: судьи смогут давать малый штраф за открытые калитки в том случае, если хоккеист соперников получит травму в этом эпизоде; игрокам запрещено держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами; в случае если во время видеопросмотра было обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы.
- 17 июля 2023
-
14:51
-
14:30
-
14:20
-
14:09
-
14:01
-
13:56
-
13:51
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:25
-
13:22
-
13:19
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:36
-
12:19
-
11:56
-
11:47
-
11:18
-
11:03
-
10:54
-
10:30
-
10:09
-
09:59
-
09:38
-
09:24
-
08:56
-
08:46
-
08:25