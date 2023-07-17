В ЦСКА отреагировали на изменения в правилах игры в хоккей в КХЛ в сезоне-2023/2024

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил изменения в правилах в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/2024.

«Изменения в правилах КХЛ? В принципе это не сыграет определяющей роли, мы и ребята всегда в движении, шайба всегда двигается в сторону ворот соперника. Согласен, да, хорошо. Кто-то нововведениями пользуется больше, кто-то меньше, мы к этим моментам готовы, они нам приятны», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Напомним, среди нововведений в правилах: судьи смогут давать малый штраф за открытые калитки в том случае, если хоккеист соперников получит травму в этом эпизоде; игрокам запрещено держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами; в случае если во время видеопросмотра было обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы.