The Athletic назвал сильные стороны Чибрикова, который подписал контракт с «Виннипегом»

Журналист Мурат Атес в статье на сайте The Athletic назвал сильные стороны Никиты Чибрикова, который подписал трёхлетний контракт новичка с «Виннипег Джетс» 1 мая 2023 года.

«Чибриков доминировал в высшей юношеской лиге России на протяжении всего своего подросткового возраста, получая приглашения играть против профессионалов в КХЛ и ВХЛ. Чибриков набрал 41 очко в 44 матчах с момента выбора на драфте «Виннипегом» в 2021 году — такой результат подразумевает, что Чибриков мог бы стать выдающимся игроком в АХЛ прямо здесь и прямо сейчас.

Чем же так хорош Чибриков? С его габаритами он не может прорываться сквозь опеку. Однако он достаточно быстр, чтобы быть результативным, но не настолько, чтобы скорость стала его визитной карточкой в НХЛ. И всё же Чибриков эффективен, когда играет в трафике. Он использует высококлассное хоккейное чутьё, ловкие пасы и мощный кистевой бросок, чтобы преуспеть в тех местах на площадке, от которых уклоняются другие лёгкие форварды. Чибриков знает, где происходит волшебство, и стремится доставить туда шайбу», — сказано в статье.