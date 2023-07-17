The Athletic назвал сильные стороны Чибрикова, который подписал контракт с «Виннипегом»

Журналист Мурат Атес в статье на сайте The Athletic назвал сильные стороны Никиты Чибрикова, который подписал трёхлетний контракт новичка с «Виннипег Джетс» 1 мая 2023 года.
«Чибриков доминировал в высшей юношеской лиге России на протяжении всего своего подросткового возраста, получая приглашения играть против профессионалов в КХЛ и ВХЛ. Чибриков набрал 41 очко в 44 матчах с момента выбора на драфте «Виннипегом» в 2021 году — такой результат подразумевает, что Чибриков мог бы стать выдающимся игроком в АХЛ прямо здесь и прямо сейчас.
Чем же так хорош Чибриков? С его габаритами он не может прорываться сквозь опеку. Однако он достаточно быстр, чтобы быть результативным, но не настолько, чтобы скорость стала его визитной карточкой в НХЛ. И всё же Чибриков эффективен, когда играет в трафике. Он использует высококлассное хоккейное чутьё, ловкие пасы и мощный кистевой бросок, чтобы преуспеть в тех местах на площадке, от которых уклоняются другие лёгкие форварды. Чибриков знает, где происходит волшебство, и стремится доставить туда шайбу», — сказано в статье.
- 17 июля 2023
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