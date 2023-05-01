Никита Чибриков подписал трёхлетний контракт с «Виннипег Джетс»

Нападающий системы «Спартака» Никита Чибриков заключил трёхлетний контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт форварда с московской командой подошёл к концу 30 апреля. Ранее он подтвердил, что по его окончании собирается перебраться в «Джетс». «Виннипег» задрафтовал Чибрикова в 2021 году во втором раунде под общим 50-м номером. Летом 2022 года нападающий в ходе крупного обмена перешёл из СКА в «Спартак».
В КХЛ форвард сыграл 32 матча регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка. В ВХЛ Чибриков сыграл 16 встреч регулярки, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов. В плей-офф хоккеист не принимал участия, однако всё равно стал обладателем Кубка Петрова. Кроме того, Чибриков является игроком молодёжной сборной России.
- 1 мая 2023
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