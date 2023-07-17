«Нехороший предвестник для «Вашингтона». The Hockey News — о запросе обмена Кузнецовым

Журналист The Hockey News Адам Прото высказался о ситуации с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым. Россиянин, как ранее стало известно, запрашивал обмен из столичного клуба.

«Официальный сайт «Вашингтона» недавно намекнул, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов запросил обмен. Это не является хорошим предвестником того, что ждёт «Кэпс» в наступающем сезоне.

Когда твоя команда побеждает, игроки, которые могут быть не в восторге от своей роли, могут оправдать своё пребывание в ней. Но, когда твоя команда испытывает много сложностей, спасательные жилеты разбираются намного быстрее.

По данным PuckPedia, будущий сезон станет для 31-летнего Кузнецова предпоследним по текущему контракту, который предусматривает кэпхит в размере $ 7,8 млн. В нём также есть пункт, согласно которому Кузнецова нельзя обменять в 15 команд, поэтому рынок заинтересованных в его услугах ограничен. Шансы на обмен также ухудшаются из-за его проблем в нападении. В сезоне-2022/2023 Кузя забил всего 12 голов, что является худшим результатом за все полные сезоны, начиная с чемпионата-2014/2015 года, когда он только дебютировал в НХЛ.

Это почти гарантирует, что генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан не получит равноценную плату за Кузнецова, но альтернатива — оставить его, несчастного, в раздевалке «Вашингтона» — может стать проблемой для надежд «Кэпс» на выход в плей-офф. Решение должно быть принято как можно скорее. И, поскольку некоторые команды всё ещё ищут форвардов, Маклеллан должен найти покупателя для Кузнецова и завершить его историю в составе «Вашингтона», — приводит слова Прото The Hockey News.