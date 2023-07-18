Аналитик назвал пару Малкин — Кросби более легендарной для «Питтсбурга», чем Лемье — Ягр

Аналитик NHL Network Стю Гримсон в эфире шоу NHL Tonight заявил, что считает пару Сидни Кросби — Евгений Малкин более легендарной для «Питтсбург Пингвинз», чем Марио Лемье — Яромир Ягр.

«Малкин и Кросби настолько же блистательны, насколько Лемье и Ягр когда-то были. Я смотрю на время, которое Лемье провёл травмированным… Думаю, ты был бы по-настоящему расстроен, если бы сравнил его со здоровым Лемье.

Но если думаешь о Сиде и Малкине и об их способности приспособляться… Они играли в эру, когда больше внимания уделялось защите, и демонстрировали очень хорошие показатели результативности. Но, на мой взгляд, есть огромная отличительная характеристика: три Кубка Стэнли против двух. Это о многом говорит. На мой взгляд, это важный критерий. Из всех игроков нет кого-либо, похожего на Сида в плане двусторонней игры. Он действительно выдающийся спортсмен», — сказал Гримсон.