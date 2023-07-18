«Одна из ярких звёзд КХЛ». В «Динамо» прокомментировали подписание Никиты Гусева

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о подписании контракта с 30-летним нападающим Никитой Гусевым. С российским форвардом заключено однолетнее соглашение. Кроме того, Сопин высказался о возможном продлении контракта в ходе сезона. Спортивный директор москвичей также поблагодарил стороны за то, как проходил переговорный процесс.
«Рады приветствовать ещё одного новичка, который не нуждается в представлении. Одна из ярких звёзд КХЛ будет выступать в динамовской форме. Хочу поблагодарить представителей Никиты за этот переговорный процесс. Профессиональное отношение к работе, к клубу и к своему делу — это то, что мы увидели на протяжении последнего времени. Обсудив все нюансы с агентом и хоккеистом, мы приняли решение о подписании соглашения на один год. Но если всё будет хорошо, то в ходе сезона будем работать над продлением контракта», — приводит слова Сопина официальный сайт москвичей.
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