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Агент Гусева и Ожиганова отреагировал на переход игроков в московское «Динамо»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева и защитника Игоря Ожиганова, прокомментировал переход своих подопечных в московское «Динамо».

«Переход Игоря Ожиганова — внутреннее дело СКА и московского «Динамо». Мы участвовали в переговорах на завершающем этапе.

Что касается Никиты Гусева, то об этой сделке все давно говорили, но договорились с «Динамо» мы буквально вчера. Финансовая часть сделки устроила обе стороны», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Минувший сезон Гусев провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.