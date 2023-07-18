Московское «Динамо» впервые показало Гусева в одежде с клубной атрибутикой и на тренировке

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале опубликовало первое фото российского нападающего Никиты Гусева. Хоккеист стоит в одежде с клубной атрибутикой.

«Где Гусев? На сборах!» — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи выложили видео с тренировки.

Напомним, сегодня, 18 июля, Гусев официально стал игроком московского «Динамо». Бело-голубые заключили с российским форвардом односторонний контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За всю карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.