Московское «Динамо» впервые показало Гусева в одежде с клубной атрибутикой и на тренировке

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале опубликовало первое фото российского нападающего Никиты Гусева. Хоккеист стоит в одежде с клубной атрибутикой.
«Где Гусев? На сборах!» — говорится в сообщении.
Кроме того, москвичи выложили видео с тренировки.
Напомним, сегодня, 18 июля, Гусев официально стал игроком московского «Динамо». Бело-голубые заключили с российским форвардом односторонний контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.
Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За всю карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.
- 18 июля 2023
-
12:25
-
11:48
-
11:38
-
11:27
-
11:19
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:58
-
09:49
-
09:16
-
08:57
-
08:35
- 17 июля 2023
-
23:53
-
23:35
-
23:14
-
22:50
-
22:36
-
22:22
-
21:58
-
21:51
-
21:21
-
20:55
-
20:38
-
20:16
-
20:03
-
19:38
-
19:20
-
18:54
-
18:19
-
17:56
-
17:31
-
17:20
-
17:14