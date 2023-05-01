Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с Либором Шулаком

В «Авангарде» прокомментировали подписание контракта с Либором Шулаком
Комментарии

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов высказался о заключении соглашения с чешским защитником Либором Шулаком. Шулак прошлый сезон провёл в составе «Адмирала».

«Нашей команде необходим защитник под большинство, обладающий хорошим броском и способный найти партнёра передачей. Приглашение Шулака должно решить эту задачу. В прошлом сезоне Либор был настоящим лидером «Адмирала», забрасывал ключевые шайбы, мотивировал партнёров как на льду, так и в раздевалке. Свободных игроков с российским паспортом на эту позицию на рынке не было, и поэтому третью вакансию легионера в «Авангарде» на ключевой позиции займёт Шулак», — приводит слова Курьянова пресс-служба омской команды в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Авангард» заключил контракт с экс-защитником «Адмирала» Шулаком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023