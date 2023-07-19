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Сопин: «Динамо» получило качественно новую команду. Может выйти другой результат

Сопин: «Динамо» получило качественно новую команду. Может выйти другой результат
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался об изменениях в команде.

«Пришлось ли нам выбивать дополнительные средства на трансферы Ожиганова и Гусева? Не совсем верное слово — выбивать (смеётся). Конечно, мы представили руководителям и владельцам клуба весь детальный анализ нашей платёжной ведомости. Обсудили, проговорили все моменты, представили все необходимые документы, и руководство команды пошло нам навстречу, одобрив проведение сделок.

Понимаем, что с приходом Игоря и Никиты «Динамо» получает качественно новую команду, перед которой могут стоять другие цели, и может получиться другой результат. Также мы понимали, что это статусные хоккеисты для наших болельщиков. В команде должны быть хоккеисты звёздного уровня. Это нужно как для самой игры, так и для болельщиков. Должны быть игроки, на которых будут ходить люди», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате»:

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