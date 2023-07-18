Вайсфельд: летняя трансферная кампания «Динамо» сильнейшая в КХЛ

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Никиты Гусева в московское «Динамо».

«Подходит ли Никита Гусев под стиль «Динамо» и главного тренера команды Алексея Кудашова? Гусев подойдёт любой команде, неважно, в каком стиле она играет. Это исключительный игрок для КХЛ. Поэтому не имеет значения, в каком стиле играет «Динамо».

Гусев способен стать лучшим снайпером, бомбардиром «Динамо»? Мне кажется, да. А кто ему может составить конкуренцию? Если Гусев будет в нормальной форме и пройдёт сезон без травм, то, конечно, он способен.

Я скажу, что летняя трансферная кампания «Динамо» сильнейшая в КХЛ. Хотя ЦСКА и «Ак Барсу» особо усиливаться и не надо, там и так всё хорошо. С точки зрения тех, кто изменил свой состав, «Динамо» очень сильно поработало на рынке. Конечно, исходя из возможностей клуба. Другой вопрос, что наличие сильных игроков не всегда трансформируется в сильную команду. Посмотрим, как у «Динамо» получится создать коллектив из этих хоккеистов», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Напомним, соглашение «Динамо» с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.