Сопин ответил на вопрос, похож ли обмен Ожиганова на ситуацию с уходом Войнова и Шипачёва

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сравнил ситуацию с подписанием Игоря Ожиганова с ситуацией с обменом Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова в «Ак Барс».
«Можно ли говорить, что обмен Ожиганова по своей сути похож на ситуацию с обменом Шипачёва и Войнова в «Ак Барс», только в этот раз в роли «Ак Барса» было само «Динамо»? В принципе, вы правы, и эти ситуации на самом деле похожи. Всё дело в том, что взрослые, состоявшиеся, известные хоккеисты обладают контрактами, в которые включён пункт о запрете на обмен. Поэтому определённая схожесть в этом плане действительно присутствовала. У Игоря со СКА был подписан долгосрочный контракт с запретом на обмен, поэтому мы не хотели торопиться, а хотели посмотреть, к чему в итоге придёт вся эта ситуация и какие варианты могут появиться», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате»:
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