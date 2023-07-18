На 81-м году жизни умер бронзовый призёр ОИ-1968, канадец Билли Макмиллан
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15 июля на 81-м году жизни умер известный канадский хоккеист Билли Макмиллан, сообщает сайт Международной федерации хоккея.
В Национальной хоккейной лиге Билли играл за клубы «Торонто Мэйпл Лифс», «Атланта Флэймз» (ныне «Калгари Флэймз») и «Нью-Йорк Айлендерс». За 446 матчей экс-форвард забросил 74 шайбы и отдал 77 результативных передач, набрав в общей сложности 151 очко.
Макмиллан работал в качестве помощника главного тренера в «Нью-Йорк Айлендерс» в сезоне-1979/1980. В том сезоне он помог «островитянам» завоевать свой первый Кубок Стэнли.
В составе сборной Канады Билли Макмиллан становился двукратным бронзовым призёром чемпионата мира (1966,1967) и бронзовым призёром Олимпиады в Гренобле 1968 года.
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