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«Как раздражитель мы будем всех мотивировать». Фёдоров — о новом сезоне ЦСКА

«Как раздражитель мы будем всех мотивировать». Фёдоров — о новом сезоне ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от нового сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Как раздражитель мы будем всех мотивировать. Абсолютно все команды в лиге сыграют против нас лучшие матчи, но мы к этому будем готовы, как психологически, так и физически. Потому что сохранили состав, опытные ребята, прошли огонь, воду и медные трубы, поняли, где можно ошибаться, а где нельзя ни за какие коврижки. Поэтому хотелось бы ещё раз взобраться на вершину, на Эверест.

Соперники говорили — чемпионское окно ЦСКА закрывается? Ну, эти высказывания нет смысла комментировать. Наши ребята уже ответили на эти фразы. Я просто рад такому боевому настрою», — сказал Фёдоров в интервью «Комсомольской правде Спорт».

Ранее Фёдоров рассказал о том, насколько сложно заполучить игрока в команду КХЛ.

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