«Спорт — это деньги, их только так можно заработать». Фёдоров — об уходе Сергеева в СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил уход защитника Артёма Сергеева в СКА и заявил, что такие переходы являются частью хоккейной жизни.
«Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артём сделал свой выбор, вы понимаете, что профессиональный спорт — это деньги, их только так можно заработать, играя и занимаясь профессиональной деятельностью.
Профессиональный век любого игрока, что в футболе, что в хоккее, не такой длинный, ребята финансовую сторону обязательно чтят, смотрят, где лучше. СКА сделал отличное предложение, на которое игрок согласился. Я считаю, что у нас есть достойная замена, рад за тех ребят, которые будут с нами, которые получат реальный шанс, особенно молодые», — цитирует Фёдорова ТАСС.
30-летний Сергеев провёл всю карьеру в КХЛ, за исключением двух сезонов в «Салавате Юлаеве», в составе московского клуба. В прошлом сезоне регулярного чемпионата на его счету 16 (3+13) набранных очков в 62 матчах при показателе полезности «0». В плей-офф Кубка Гагарина Сергеев отдал четыре результативные передачи в 27 встречах, а его показатель полезности составил «+2».
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