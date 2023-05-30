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Президент ЦСКА объяснил причины ухода из команды ведущего защитника Сергеева

Президент ЦСКА объяснил причины ухода из команды ведущего защитника Сергеева
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал про расставание с защитником Артёмом Сергеевым, который перешёл в СКА.

«С Сергеевым была немного такая ситуация, что мы оптимально решили и для себя, и для него, что предложение, которому ему поступило из Санкт-Петербурга, явно выше того, которое могли ему дать в ЦСКА. Мы очень сильно уважаем его и его желание играть в ЦСКА, но, наверное, так вот сложилось со спортивной точки зрения, что он оказался в Питере», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата на счету Сергеева 16 (3+13) набранных очков в 62 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина Артём отдал четыре результативные передачи в 27 встречах, а его показатель полезности составил «+2».

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