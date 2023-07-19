Нападающий «Коламбуса» Лайне рассказал, о чём говорил с новым главным тренером Бэбкоком

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне будет наигрываться на позиции центрального нападающего. В конце прошлого регулярного чемпионата НХЛ финский форвард уже имел опыт игры в центре. Новый главный тренер «жакетов» Майк Бэбкок разговаривал с финном по поводу его роли в команде.

«Мы немного об этом говорили с Бэбкоком. Я работаю над довольно многими вещами в межсезонье. Я имею в виду, что всегда есть возможность попробовать меня на месте центра. Это полностью зависит от того, чего хочет тренерский штаб, но я готов к этому.

У нас был хороший разговор. Бэбкок жёсткий, но честный, я уважаю это. Но всё, о чем мы там говорили, является личным, и я не собираюсь вам этого говорить», — цитирует Лайне пресс-служба клуба.