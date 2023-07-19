Детский тренер Ожиганова: Игорь всегда хотел за «Динамо» выступать и вот попал в команду

Геннадий Курдин, детский тренер нападающего Никиты Гусева и защитника Игоря Ожиганова, оценил переход хоккеистов в московское «Динамо».
«Я знал, что эти переходы готовятся, поэтому никакой неожиданности не было. Они мои ребята, мы с ними через многое прошли по детям и сейчас тоже контактируем, встречаемся. Близкие ребята, как родные для меня. Я рад, что они продолжают играть и радовать зрителей. А для кого они играют? Именно для зрителей. Они хотели играть в Москве, а Игорь Ожиганов с детства за «Динамо» болел и, когда был маленький, ездил на матчи. Всегда хотел за «Динамо» выступать и вот попал в команду.
Никита Гусев может стать в «Динамо» одним из лучших бомбардиров КХЛ? Посмотрите прошлый чемпионат: если брать количество очков за матч, то он, наверное, и был лучшим бомбардиром. Главное, чтобы травм не было и чтобы здоровье не подвело. Никита всегда был бомбардиром – много забивал и ещё больше отдавал. Гусев уже набирал больше всех очков – в сезоне-2018/2019. Поэтому если он станет лучшим бомбардиром КХЛ, ничего удивительного не будет.
Стиль «Динамо» не подходит Гусеву? Это в советские времена можно было говорить про динамовский, спартаковский и цсковский стиль. А сейчас какой стиль? Вот при Аркадии Ивановиче Чернышёве выстраивали «забор» на синей линии. Это был динамовский стиль, которого уже давным-давно нет. Сейчас всё зависит только от подбора хоккеистов. Те команды, у которых послабее состав, от обороны и играют», — цитирует Курдина «РБ Спорт».
Ранее спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об условиях контракта с Игорем Ожигановым.
- 19 июля 2023
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