Стала известна сумма, которую голкипер Самсонов запрашивает у «Торонто» по арбитражу

Журналист Эллиот Фридман в своём «твиттере» назвал сумму, которую запросил российский голкипер Илья Самсонов у «Торонто Мэйпл Лифс» по арбитражу, который состоится 21 июля 2023 года.

«Команда предлагает $ 2,4 млн, Самсонов запрашивает $ 4,9 млн», — написал Фридман.

Напомним, Самсонов обратился в арбитраж 6 июля 2023 года.

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.