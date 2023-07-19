Чернышенко: ввод Fan ID в хоккее не планируется, там другая культура посещения матчей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что введение Fan ID в хоккее не планируется.

«В хоккее вводить Fan ID не планируется, поскольку там совершенно другая культура посещения матчей и отсутствие исторических фактов хулиганского поведения», — приводит слова Чернышенко «Интерфакс-Россия».

Fan ID (карта болельщика) — электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем её обладателя для посещения футбольных матчей. Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. Первоначально система действовала на матчах в пяти городах — Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи, Екатеринбурге и Ростове. Весной 2023 года наличие карты болельщика стало обязательным для всех матчей чемпионата.