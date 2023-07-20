«Торпедо» заключило контракт с нападающим СКА

«Торпедо» заключило двусторонний контракт на два года с нападающим Данилом Савуновым, сообщает официальный сайт КХЛ. Права на 22-летнего хоккеиста нижегородский клуб получил в результате обмена со СКА. За питерцев в КХЛ Савунов сыграл пять матчей в декабре-январе в сезоне-2022/2023, в которых отдал одну результативную передачу.

Большую часть времени нападающий выступал в ВХЛ за «СКА-Нева». В минувшем сезоне он сыграл за команду 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 30 (11+19) очков. В плей-офф на счету Савунова шесть встреч и 3 (2+1) очка. До перехода в систему СКА в 2019 году хоккеист поиграл в ВХЛ за пензенский «Дизель». В том же году он был задрафтован клубом НХЛ «Аризона Койотс» под общим 174-м номером.