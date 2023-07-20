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Агент экс-нападающего КХЛ Стрёмвалля: мы не ведём переговоров с российскими клубами

Агент экс-нападающего КХЛ Стрёмвалля: мы не ведём переговоров с российскими клубами
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Йоаким Перссон, агент нападающего Мальте Стрёмвалля, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в «Салават Юлаев». Форвард провёл прошедший сезон в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Шведский форвард недавно подписался на социальные сети уфимского клуба.

«Наше агентство (KMJ Sports) заняло позицию не вести переговоры с клубами КХЛ. Мы вообще не ведём переговоров с российскими клубами в отношении кого-либо из наших клиентов.

Информация о возможно переходе Стрёмвалля в «Салават Юлаев» неверна. У нас вообще нет разговоров о КХЛ. Наше основное внимание сосредоточено на Северной Америке, но также могут быть интересы в Европе, и тогда применима Швейцария или Швеция. Мы ведём переговоры с рядом клубов», — цитирует агента Aftontbladet.

В сезоне-2021/2022 Стрёмвалль набрал 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил ещё 4 (3+1) балла в четырёх играх плей-офф. Всего в КХЛ на счету шведского форварда 151 матч за «Сочи», СКА и минское «Динамо».

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