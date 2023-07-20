Гендиректор «Амура»: уверен, наша легионерская бригада отлично пошумит в новом сезоне

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь сообщил, что в ближайшее время к команде, проводящей сбор в Новогорске, присоединятся легионеры.
«Сегодня в Хабаровск для оформления документов прилетел наш защитник Кэмерон Ли, а это значит, что в ближайшее время вся команда будет в полном сборе в Новогорске.
Пообщался с Кэмом и Алексом Бродхёрстом — парни в отличном настроении и готовы пахать на предсезонке. С таким же настроением в Новогорск уже прибыли Янис Калниньш и Ян Дрозг.
Уверен, что наша легионерская бригада отлично пошумит в этом сезоне. При этом предупредил игроков, что места в составе будут распределяться исключительно по спортивному принципу. Никаких поблажек от главного тренера за имя или легионерский статус ни у кого не будет», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.
В составе «Амура» на следующий сезон заявлены нападающие Ян Дрозг и Алекс Бродхёрст, защитник Кэмерон Ли и вратарь Янис Калниньш.
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