Гендиректор «Амура»: уверен, наша легионерская бригада отлично пошумит в новом сезоне

Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь сообщил, что в ближайшее время к команде, проводящей сбор в Новогорске, присоединятся легионеры.

«Сегодня в Хабаровск для оформления документов прилетел наш защитник Кэмерон Ли, а это значит, что в ближайшее время вся команда будет в полном сборе в Новогорске.

Пообщался с Кэмом и Алексом Бродхёрстом — парни в отличном настроении и готовы пахать на предсезонке. С таким же настроением в Новогорск уже прибыли Янис Калниньш и Ян Дрозг.

Уверен, что наша легионерская бригада отлично пошумит в этом сезоне. При этом предупредил игроков, что места в составе будут распределяться исключительно по спортивному принципу. Никаких поблажек от главного тренера за имя или легионерский статус ни у кого не будет», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

В составе «Амура» на следующий сезон заявлены нападающие Ян Дрозг и Алекс Бродхёрст, защитник Кэмерон Ли и вратарь Янис Калниньш.