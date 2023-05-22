Бродхёрст рассказал, что было определяющим фактором при переходе в «Амур»

Новичок «Амура» Алекс Бродхёрст рассказал о своём переходе в стан хабаровского клуба.

«Я думаю, что переговоры прошли отлично. Очевидно, когда вы хотите подписать новый контракт с новым клубом, вы смотрите на множество факторов. Один из них — заинтересованность клуба в вас. Я понял, что в «Амуре» верят в меня. Вижу, что у меня есть шанс стать важной частью этой команды.

Стратегическая цель «Амура» – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году? Да, это было определяющим фактором в процессе принятия решения о переходе в команду. Я думаю, когда вы подписываете контракт с новым клубом, вы, очевидно, хотите, чтобы были высокие цели, хочется быть частью команды-победительницы. Так что «Амур», кажется, довольно серьёзно настроен на то, чтобы попытаться сделать что-то великое.

Готов ли стать тем игроком, который поведёт команду к этой цели? Да. Очень рад этой возможности. Я думаю, что это отличный шанс для меня взять на себя более важную роль. И я хочу быть парнем, на которого команда может положиться в любой ситуации. Буду стараться делать всё, что в моих силах, чтобы помочь парням выигрывать матчи.

Я думаю, что КХЛ — отличная лига. С очень высококвалифицированными, быстрыми и физически крепкими парнями. Я считаю, что это хорошо сочетается с моим стилем игры. Мне нравится играть в быстром темпе и проявлять творческий подход. Так что я думаю, что эта лига подходит для меня», — сказал Бродхёрст в интервью сайту «Амура».

В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошёл вместе с «Авангардом» до финала Восточной конференции. В своем первом сезоне в лиге Бродхёрст сыграл в регулярке 67 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков, за 14 матчей в плей-офф форвард записал на свой счёт 8 (3+5) очков.