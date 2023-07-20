Фетисов: условия должны быть для всех одинаковые, в НХЛ, например, нет клубов-олигархов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что в КХЛ необходимо создать равные условия для всех.
«Последний пример из НХЛ. Команда «Вегас Голден Найтс» существует шестой сезон, а она уже выиграла Кубок Стэнли.
И самое главное, что это как бизнес работает. Сегодня вступительный билет в НХЛ — миллиард долларов. Такие колоссальные деньги даёшь только за вступление, но точно знаешь, что ты их отобьёшь. А если нет конкуренции, то каким образом ты это сделаешь? Ты зашёл с командой, которая неконкурентоспособна. И что?
Я уже говорил об этом. Если мы хотим хоккей вывести на высокий уровень, то условия должны быть для всех одинаковые. Можно найти много всяких решений, как это всё привести к единому знаменателю. Я вас заверяю, через пять лет мы выйдем на игру совершенно другого качества. И регионы будут ходить… И Новокузнецк надо возвращать в КХЛ, там колоссальный интерес к хоккею.
То есть надо вкладываться там, где есть перспективы роста. В НХЛ нет клубов-олигархов. Какой ещё пример нужен? Я не думаю, что в европейском чемпионате есть такая разница большая. Зачем платить больше, когда можно платить меньше? При этом и конкуренция увеличивается, растёт качество тренеров, менеджмента», — сказал Фетисов в интервью «КП Спорт».
Ранее Вячеслав Фетисов рассказал, что не намерен возвращаться в хоккей в роли тренера.
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