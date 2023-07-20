Бывший главный тренер «Тампы» и «Оттавы» Ги Буше стал помощником в «Торонто»

Ги Буше и Майк Ван Рин стали помощниками главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба.
«Одна из моих целей каждое межсезонье — собрать как можно лучших людей в команде, чтобы дать нам наилучшие возможности для успеха. С уходом Спенсера Карбери в «Вашингтон Кэпиталз» я рад пригласить в команду опытных тренеров, таких как Ги и Майк», — заявил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.
51-летний Буше ранее возглавлял «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с 2010 по 2013 год) и «Оттава Сенаторз» (с 2016 по 2019 год). С 2014 по 2015 год он был главным тренером швейцарского «Берна».
44-летний Ван Рин провёл последние пять сезонов в качестве помощника тренера «Сент-Луис Блюз». В сезоне-2016/2017 он был тренером по развитию игроков в «Аризоне Койотс».
Ранее журналист Эллиот Фридман в своём «твиттере» назвал сумму, которую запросил российский голкипер Илья Самсонов у «Торонто Мэйпл Лифс» по арбитражу.
- 20 июля 2023
-
18:23
-
18:09
-
17:46
-
17:19
-
17:08
-
17:05
-
16:45
-
16:25
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
14:55
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:40
-
11:12
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:16
-
08:45
-
08:20
-
05:04
-
04:52
-
04:01
-
03:34