Бывший главный тренер «Тампы» и «Оттавы» Ги Буше стал помощником в «Торонто»

Ги Буше и Майк Ван Рин стали помощниками главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба.

«Одна из моих целей каждое межсезонье — собрать как можно лучших людей в команде, чтобы дать нам наилучшие возможности для успеха. С уходом Спенсера Карбери в «Вашингтон Кэпиталз» я рад пригласить в команду опытных тренеров, таких как Ги и Майк», — заявил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

51-летний Буше ранее возглавлял «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с 2010 по 2013 год) и «Оттава Сенаторз» (с 2016 по 2019 год). С 2014 по 2015 год он был главным тренером швейцарского «Берна».

44-летний Ван Рин провёл последние пять сезонов в качестве помощника тренера «Сент-Луис Блюз». В сезоне-2016/2017 он был тренером по развитию игроков в «Аризоне Койотс».

Ранее журналист Эллиот Фридман в своём «твиттере» назвал сумму, которую запросил российский голкипер Илья Самсонов у «Торонто Мэйпл Лифс» по арбитражу.