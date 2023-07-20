Журналист ESPN высказался о будущем Патрика Кейна

Журналист ESPN Грег Вышински высказался о будущем нападающего Патрика Кейна.

«К тому времени, когда Кейн подпишет контракт со своей следующей командой НХЛ на сезон-2023/2024 — почти наверняка сроком на один год — ему исполнится 35 лет, и он восстановится после серьёзной операции на бедре в июне. К 2024 году, когда он станет свободным агентом, команды поймут, может ли Патрик Кейн по-прежнему быть тем самым Патриком Кейном, или же недавний спад в атаке говорит о чём-то более внутреннем, чем просто затянувшаяся травма бедра.

Он четвёртый среди активных игроков по очкам (1237) и шестой по голам (451). Если он захочет играть в сезоне-2024/2025, у него будет такая возможность. Но деньги, срок и проценты во многом зависят от того, как Кейн выступит в своём камбэк-сезоне», — написал Вышински.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.