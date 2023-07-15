Агент Патрика Кейна рассказал, когда хоккеист вернётся в строй

Пэт Бриссон, агент канадского нападающего Патрика Кейна, рассказал, что его клиент вернётся в строй в ноябре-декабре 2023 года.

«В июле можно предсказывать всё что угодно, но уверен, что Патрик будет готов в ноябре или декабре. Давайте дождёмся этого момента и посмотрим, какие команды им заинтересуются и как Патрик будет себя чувствовать. Только потом мы сможем принять решение о долгосрочном или краткосрочном контракте. Пока не хочу заниматься спекуляциями»,— приводит слова Бриссона пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в стан «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.