«Это удар для малобюджетных клубов». Фетисов — о лимите на легионеров в КХЛ

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге, который начнёт действовать с сезона-2023/2024. Максимальное количество иностранных хоккеистов в заявке команды на игру будет составлять три игрока.

«Любой лимит ничего хорошего не даёт. Думаю, что это такой удар, особенно для малобюджетных клубов. За счёт качественных и недорогих легионеров они были конкурентоспособными», – приводит слова Фетисова «КП-Спорт».

В прошлом сезоне КХЛ лимит на легионеров в клубах лиги равнялся пяти. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявлял, что намерен вернуть прежний лимит в пять легионеров.